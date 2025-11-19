Antalya 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 16°C ile 18°C arasında değişecek. Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan 7 km/saat hızla esecek. Öğle saatlerinde ise rüzgarın hızı 16 km/saat olacak. Nem oranı gün boyunca %80 ile %89 arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde, 20 Kasım Perşembe günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 23°C arasında değişmesi öngörülüyor. Cuma günü hava ısınmaya devam edecek. Sıcaklık 14°C ile 24°C arasında seyredecek. Hafta sonu, 22 Kasım Cumartesi günü, hava kısmen güneşli kalacak. Sıcaklıkların 15°C ile 25°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmeye dikkat edilmelidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmak faydalıdır. Nem oranı yüksek olduğundan, bol su içmek önemlidir. Vücudu nemli tutmak gereklidir. Rüzgar öğle saatlerinde hızlanabilir. Açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak faydalı olacaktır.

Sonuçta, Antalya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli kalacak. Sabah ve akşam saatlerindeki serinlik, yüksek nem oranı ve rüzgar değişikliklerine hazırlıklı olunmalıdır. Bu preparasyon, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.