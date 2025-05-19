Antalya 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 28°C, gece en düşük sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Mayıs iklimine uygundur. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı 26°C ile 17°C arasında değişecek. Bu gün bol güneşli olacak. 21 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 29°C ile 17°C arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 22 Mayıs Perşembe günü ise hava sıcaklığı 30°C ile 20°C arasında değişecek. Çoğunlukla güneşli bir gün olacak. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Mayıs ayındaki tipik hava koşullarına uygundur. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu krem kullanmak cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Böylece serin kalabilirsiniz. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve dinlenmeye özen göstermek sağlığınız için faydalıdır. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.