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Antalya 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Antalya 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Antalya'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında, gece ise 30°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden 14 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde ise güneydoğu yönünden 15 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı gün boyunca %47 ile %60 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 20 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının gündüz 34°C, gece ise 24°C civarında olması öngörülüyor. 21 Temmuz Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 36°C, gece ise 27°C olması tahmin ediliyor. 22 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklığının 34°C, gece ise 26°C civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamak da önerilir. Sıcak hava koşullarına karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmek ve yeterince uyumak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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