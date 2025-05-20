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Antalya 20 Mayıs Salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 20 Mayıs Salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

Antalya 20 Mayıs Salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece ise 12°C civarında seyredecek. Nem oranı %58 civarında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak güneşli ve açık olması bekleniyor. 21 Mayıs Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 12°C civarında olacak. 22 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 12°C civarında olacak. 23 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve açık geçecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Gündüzleri sıcaklıkların artmasıyla, güneşe maruz kalma süresi uzayabilir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de gereklidir. Rüzgar hızının düşük olması, açık hava etkinliklerinde serinletici bir etki yaratacaktır.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve açık olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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