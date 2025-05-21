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Antalya 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 21 Mayıs Çarşamba hava durumu açık ve güneşli olacak.

Antalya 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %63, rüzgar hızı 10 km/saat tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı 22°C olacak.

22 Mayıs Perşembe günü de hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 12°C olarak öngörülüyor. 23 Mayıs Cuma günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı yine 24°C, gece sıcaklığı 12°C olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 13°C olarak tahmin ediliyor.

Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 24°C civarında, geceleri ise 12-13°C arasında değişecek. Nem oranı %60-65 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 10-11 km/saat olacak. Deniz suyu sıcaklığı ise 22°C civarında kalacak.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri ve deniz keyfi için uygun bir dönemdesiniz. Gündüzleri güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Cildinizi korumanıza yardımcı olur. Ayrıca, gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler giymek, sıcak havada konforunuzu artırır. Gece saatlerinde hafif bir ceket veya hırka almanız serin havaya karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Rüzgar hızı düşük olacağından, deniz aktiviteleri için uygun koşullar mevcut. Denize girmeden önce suyun temizliğini ve güvenliğini kontrol etmek önemlidir. Bu dönemde yağış beklenmediğinden, açık hava etkinliklerinizi planlarken yağmur olasılığını göz önünde bulundurmanıza gerek yok.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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