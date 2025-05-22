Antalya 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19°C, gündüz 21°C, akşam 16°C ve gece 15°C civarında seyredecek. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 14 km ile 16 km arasında esecek. Nem oranı sabah %77, gündüz %75, akşam %97 ve gece %98 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da dikkat çekiyor. 23 Mayıs Cuma günü sıcaklık 24°C, 24 Mayıs Cumartesi günü 24°C ve 25 Mayıs Pazar günü 24°C olarak tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genel olarak açık olacak. Nem oranı ise %62 ile %65 arasında değişecek.

Mayıs ayında Antalya genellikle sıcak ve güneşli bir hava sunar. Ancak, 22 Mayıs'taki hafif yağışlar, nem oranını artırarak hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Bu nedenle, nemden rahatsız olanlar için günün erken saatlerinde dışarıda vakit geçirmek daha konforlu olacaktır.

Ayrıca, rüzgarın güneyden esmesi, deniz kenarındaki aktiviteleri etkileyebilir. Denize girmeyi planlayanların, dalga ve akıntı durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Gün boyunca yüksek olan nem oranı, terleme yoluyla vücudun su kaybını artırabilir. Bu nedenle, bol su içmek ve hafif, nefes alabilir kıyafetler giymek önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil olması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir ortam sunacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak faydalıdır.