Antalya 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 31°C civarında, gece ise 26°C civarında bekleniyor. Nem oranı %53, rüzgar hızı ise 19 km/saat olarak tahmin ediliyor.

23 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 31°C, 24 Temmuz Perşembe günü 34°C ve 25 Temmuz Cuma günü de 34°C olması öngörülüyor. Nem oranı %33, rüzgar hızı ise 22 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumak açısından faydalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve vücudu aşırı yormamak da önemlidir. Evde kalınan zamanlarda serin ortamlarda bulunmak, klima veya vantilatör kullanmak rahatlama sağlar.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve çocuklar için daha riskli olabilir. Bu nedenle, bu grupların daha dikkatli olmaları ve gerektiğinde yardım almaları önem taşır. Sıcak havalarda yiyeceklerin bozulma riski arttığı için gıda güvenliğine özen göstermek gerekmektedir. Yüksek sıcaklıkların olduğu bu günlerde trafik yoğunluğu da artabilir. Araç kullanırken klima kullanmak ve araç içinde su bulundurmak sürüş konforunu artırır.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde kişisel sağlık ve güvenliği korumak için yukarıda belirtilen önlemleri almak, fiziksel ve ruhsal açıdan daha rahat bir dönem geçirmenize yardımcı olacaktır.