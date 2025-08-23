Antalya 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 29°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 24 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 32°C, 25 Ağustos Pazartesi günü ise 31°C civarında olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları yüksek, gece ise daha serin geçecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Antalya'da Ağustos ayında genellikle 28 güneşli gün yaşanıyor. Nem oranı %50 civarında seyrediyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 29°C'ye ulaşıyor.

Antalya'da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları beklenmektedir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin belirtilen önlemleri alması önemlidir.