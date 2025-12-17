HABER

ABD yeşil ışık yaktı! Suriye'de SDG'ye operasyon an meselesi: "400 bin savaşçı hazır"

'Terörsüz Türkiye' süreci bir yandan devam ederken, bir yandan da gözler Suriye'nin kuzeyine çevrilmiş durumda. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG’ye verilen sürenin 31 Aralık’ta son bulacağı belirtilirken; operasyon hazırlıkları da başladı. ABD'nin Suriye ordusunun, entegrasyona karşı direnen SDG’ye yönelik operasyona yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Aşiretler ise operasyon için işaret beklerken "400 bin savaşçı hazır" iddiası geldi.

Devrim Karadağ

Suriye’nin kuzeyinde operasyon her an başlayabilir... Terör koridorunun bitirilmesi için geri sayım sürerken; terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG’ye verilen süre 31 Aralık’ta son bulacak. Oeprayon için beklenen haber ise ABD'den geldi. Washington'un Suriye ordusuna entegrasyon konusunda oyalama taktiğinde ısrar eden PKK-YPG/SDG yapılanmasına operasyon için Şam ve Ankara’ya yeşil ışık yaktığı belirtildi.

DEAŞ'LA MÜCADELEYİ SURİYE ORDUSU YÜRÜTECEK

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre aralık-ocak dönemi Suriye’nin geleceğine ilişkin tarihî gelişmelere sahne olacak. Washington-Şam-Ankara-Doha dörtlüsünün şekillendirdiği yeni Suriye vizyonu İsrail’i fazlası ile rahatsız ediyor. Suriye’nin üniter bütünlüğünü merkez alan müşterek plan dâhilinde PKK’nın yegane varlık ve meşruiyet sebebi olan DEAŞ’la mücadele, koalisyon güçleri ve Suriye ordusu tarafından yürütülecek. PKK uzantısı YPG-SDG ise Şam’a entegre edilecek ve siyasi, askerî, coğrafi, mali taleplerinden vazgeçecek.

ABD yeşil ışık yaktı! Suriye de SDG ye operasyon an meselesi: "400 bin savaşçı hazır" 1

MUTABAKATA UYULMADI, OPERASYON GÜNDEMDE

Şam’da yapılan mutabakata rağmen hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen PKK-YPG-SDG terör yapılanmasına dönük askerî operasyon seçeneğine başlarda daha mesafeli duran Amerikan kanadının bazı çekincelere rağmen operasyona artık engel olmayacağı rapor ediliyor. Amerikan yönetiminin temel önceliği Suveyda’da olduğu gibi Aşiret ordusu ve benzeri sivil unsurların operasyonda aktif rol almaması. Şam yönetimi ve nizami ordunun tüm inisiyatifi üstlenmesi öncelikli şart. Muhtemel bir operasyon durumunda CENTCOM’un özellikle temas noktaları ve stratejik öneme sahip bölgelerdeki askerî varlığını sonlandıracağı belirtildi.

Saha kaynaklarından edinilen bilgilere göre operasyonda öncelik Tabka, Rakka, Ayn İsa, Deyr ez-Zor, Halep-Şeyh Maksud-Eşrefiye, Meskene, Der Hafir, Mehdum, Zekiye, Tişrin, Karakozak gibi bölgeler olacak. Koalisyon güçlerinin etkinlik alanı olarak ise daha çok DEAŞ’ın yuvalandığı Humus-Deyr ez-Zor arasındaki Badiye çöl bölgesi olarak belirlendi.

ABD yeşil ışık yaktı! Suriye de SDG ye operasyon an meselesi: "400 bin savaşçı hazır" 2

DEAŞ’LI MAHKÛMLAR TAŞINABİLİR

ABD-Şam arasında süren DEAŞ’la ortak mücadele stratejisi dâhilinde PKK-SDG kontrolündeki cezaevlerinde kalan ve sayıları 5 bine yakın teröristin Şam’a taşınma ihtimali de bulunuyor. Aynı kapsamda bazı teröristlerin cezaevlerinden alındığı, Koalisyon unsurlarının kamp ile hapishaneler bölgesinde askerî varlığını artırdığı da gelen bilgiler arasında.

YÜZ BİNLER OPERASYON İÇİN GÜN SAYIYOR

Türkiye Gazetesi'nde konuşan Sahani Aşireti Lideri Abdunnasır es-Segni “Yüz binlerce sivil kendi ordusunu bekliyor. Halkımız 60 yıl BAAS, 10 yıldır da PKK-SDG terör örgütü zulmü altında inliyor. Türkiye 14 yıldır bu kutlu isyanı destekledi. Zaferde de başta Türk milleti ve Erdoğan olmak üzere hepinizin payı çok büyük. Şimdi son kalan parçanın da temizlenmesi gerekiyor. Aralık ve ocak ayı Suriye ve bölge için bir milat. İlk tetik çekildiğinde tüm dünya PKK-SDG yalanları ile yüzleşecek. Kuzeyde yaşayan halkımız çok yorgun ve esir durumda. PKK-YPG-SDG lehinde konuşanlar ağır tehdit altında ya da çok az kısmı para ve makamla satın alınmış insanlar. Bizim halkımız şerefini ve izzetini hiçbir zaman kaybetmedi. Bunu operasyon başladığında herkes görecek” şeklinde konuştu.

ABD yeşil ışık yaktı! Suriye de SDG ye operasyon an meselesi: "400 bin savaşçı hazır" 3

AŞİRETLER: "400 BİN SAVAŞÇI HAZIR

Rakka, Haseke, Humus hattında önemli bir nüfusa sahip Sahani Aşireti Lideri es-Segni “Şayet Türkiye ve Şam bize ‘hadi’ derse en az 400 bin savaşçı ile terörün karşısına dikiliriz. Rakka’da, Deyr ez-Zor’da tek bir Kürt köyü yok ve Kandil Dağı’ndan gelenler buraları yönetiyor. Bu durumun daha fazla devam etmesi imkânsız. Yaşlısı genci ile bölge insanı ordusuna, hükûmetine bağlıdır. Bu topraklar kanla yoğrularak fethedildi. Öyle kolay teslim edilemez. Biz her karara saygılıyız. Türkiye ve Şam’ın belirleyeceği stratejiye bağlıyız. Suriye’nin çocukları kendi geleceğini belirleyecek. Şu an Rakka’da 1 milyon 200 bin, Haseke’de 800 bin, Deyr ez-Zor’da ise 1 milyon sivil yaşıyor. Halep kırsalı, Ayn el Arap ve diğer işgal beldeleri dâhil 3 milyon insan bu esaretin biteceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Hatta daha önce PKK-SDG şehrinde açıklamalar yapan aşiret şeyhleri dahi Şam’a bağlılıklarını bildirdi. Bunlar arasında Şammar aşireti lideri Hımeydi Carba da var. Âdeta 10 yıldır bize kan kusturup terör estirenlere karşı biz adaletle davranacağız. Şu an bölgede yaşayan ve PKK’yı destekleyen Kürt, Arap, Türkmen yok. İnsanımızı korku ile sindirdiler. Şerefli tek bir Suriyeli bile bu vahşi terör örgütünü desteklemez” beyanında bulundu.

