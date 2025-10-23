HABER

Antalya 23 Ekim Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 23 Ekim 2025'te şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 23°C'den 17°C'ye kadar düşecek. Bu durum, bölgedeki iklimin daha serin ve yağışlı hale gelmesine işaret ediyor. Ardından, 24 Ekim'de bulutlu ve güneşli bir hava görülecek. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı giymek ve şemsiye bulundurmak önem taşıyacak. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerektiği unutulmamalıdır. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Antalya'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 23°C yüksek, 17°C düşük olacak. Bu durum, bölgenin tipik iklimine göre daha serin ve yağışlı bir hava koşulunu işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir iyileşme olabilir. 24 Ekim Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 24°C yüksek, 18°C düşük olacak. 25 Ekim Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. Bu günde sıcaklık 24°C yüksek, 18°C düşük tahmin ediliyor. 26 Ekim Pazar güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 25°C yüksek, 17°C düşük seviyelerinde kalacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 23 Ekim'deki sağanak yağışlar, ani su baskınlarına neden olabilir. Trafik aksaklıkları yaşanabilir. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde araç kullanırken dikkatli sürüş yapmak önemlidir. Hız limitlerine uymak olası kazaların önüne geçebilir.

Hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Bu süreçte güneşli günlerin tadını çıkarmak mümkündür. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, sağlığı korur. Serin günlerde kat kat giyinmek iyi bir tercihtir. Ayrıca yanınızda bir ceket bulundurmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Antalya'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü şiddetli sağanak yağışlar beklenirken. Sonraki günlerde hava koşullarının iyileşmesi öngörülüyor. Hava durumuna uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.

hava durumu antalya
