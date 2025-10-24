Antalya 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 24 Ekim 2025 Cuma günü, sonbaharın ılıman etkileri ile hava durumu şekillenecek. Sabah saatlerinde hava genelde açık veya az bulutlu olacak. Gece sıcaklıkları 14–15°C'ye düşecek. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 16–17°C seviyelerinde seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 22–23°C'ye ulaşacak. Gökyüzünde parçalı bulutlar görülebilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19–20°C'ye gerileyecek. Gece yarısına doğru sıcaklık 13–14°C seviyelerine inecek. Yağış beklenmediği için gün boyunca kuru ve rahat bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 25 Ekim Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 17°C olarak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık ise 26.3°C olacak. 26 Ekim Pazar günü, hava sıcaklıkları 17°C ile 30.1°C arasında değişim gösterecek. 27 Ekim Pazartesi günü de açık ve güneşli bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 17.4°C, en yüksek sıcaklık ise 30.1°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli geçecek. Sabahları serin olabileceğinden, dışarı çıkarken hafif bir dış giysi almak faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde sıcaklıklar arttıkça, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak önem taşır. Akşam saatlerinde hava biraz serinleyecek. Bu nedenle yanınıza hafif bir hırka veya uzun kollu bir kıyafet almanız iyi bir fikir olacaktır. Ulaşım açısından yolların kuru kalması bekleniyor. Bu durum, planlarınızın rahat ilerlemesini sağlayacaktır.

Antalya'da 24 Ekim'den itibaren hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam mevcut. Günlük planlarınızı yaparken, sabah serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Öğle ve öğleden sonra güneşten korunmak da önemlidir. Akşam serinliğine karşı da tedbirli olmanız gerekecek.