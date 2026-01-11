HABER

Antalya'dan acı haber: Havuza düşen çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Bayat Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Abdullah Abdullah (12) isimli yabancı uyruklu çocuk sulama havuzuna düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AİLESİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE HAVUZA DÜŞTÜ

Ailesinin gözleri önünde havuza düşen küçük çocuğu sulama havuzundan çıkarmak için ilk olarak havuzda bulunan su boşaltılırken ihbar üzerine AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar adrese geldi. Ekiplerin yaklaşık 4 metre derinliğindeki havuzun dibinde yaptıkları araştırma sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan ilk incelemede boğularak öldüğü değerlendirilen Abdullah Abdullah'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

