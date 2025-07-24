HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, en yüksek sıcaklığın 31°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Antalya 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarında, gece ise 21°C olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya’nın tipik yaz iklimine uygun bir durumu işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 25 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 32°C'ye yükselebileceği, 26 Temmuz Cumartesi günü 32°C ve 27 Temmuz Pazar günü 31°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir ortam sağlıyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve güneş ışığına maruz kalma süresi arttıkça, güneş çarpması ve dehidrasyon riski de artar. Bu nedenle, dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve gölgede kalmak da faydalıdır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 28°C civarında olacak. Bu, yüzme için ideal koşullar sunuyor. Denize girerken güneş koruyucu ürünler kullanmak, suya girmeden önce yeterince su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
50 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı kayboldu 50 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı kayboldu
Yaşlanma tarih oluyormuş! Yaşlanma tarih oluyormuş!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayland ve Kamboçya arasında savaş sesleri...

Tayland ve Kamboçya arasında savaş sesleri...

Hangi parti ne kadar oy alıyor? Sürpriz sonuçlar var...

Hangi parti ne kadar oy alıyor? Sürpriz sonuçlar var...

PKK'nın boşalttığı mağaralar ya betonla kapatılacak ya bombalanacak!

PKK'nın boşalttığı mağaralar ya betonla kapatılacak ya bombalanacak!

Geriye duygu yüklü anılar kaldı... Henüz 10 günlük evliymiş

Geriye duygu yüklü anılar kaldı... Henüz 10 günlük evliymiş

Tartışmalı yasaya tepki gösterdi! Sosyal medyada destek yağdı

Tartışmalı yasaya tepki gösterdi! Sosyal medyada destek yağdı

'Kapatıp gidiyorlar' Tabelalar asılmaya başlandı!

'Kapatıp gidiyorlar' Tabelalar asılmaya başlandı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.