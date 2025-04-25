HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 25 Nisan 2025 Cuma günü hava durumu gündüz saatlerinde 20°C, gece saatlerinde ise 8°C civarında olacak. Hava genellikle açık kalacak ve yağış beklenmiyor. Bu tarihte ortalama gündüz sıcaklığı 20.7°C, gece sıcaklığı ise 9.4°C olarak kaydedilmiştir.

Antalya 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu, 26 Nisan Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 27 Nisan Pazar günü gündüz sıcaklığı yine 20°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. Bu gün yağmurlu bir hava bekleniyor. 28 Nisan Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 8°C olacak ve hava açık kalacak. 29 Nisan Salı günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 9°C olacak. Hava açık olacak. 30 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 10°C olacak ve hava yine açık kalacak.

Antalya'da Nisan ayı boyunca ortalama 13 güneşli gün, 13 uzun süre yağışlı gün ve 4 yağışsız, bulutlu gün yaşanmaktadır. Bu dönemde nem oranı %67, yıllık ortalama yağış miktarı ise 100 milimetre civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat etmek gerekecek. Özellikle 27 Nisan Pazar günü beklenen yağışlı hava nedeniyle açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava genellikle açık ve ılıman olacak. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket bulundurmanızda fayda var. Ayrıca, Nisan ayının ortalama nem oranı %67 olduğundan, nemli havaya karşı hassasiyetiniz varsa uygun kıyafetler seçmeye özen gösterin.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de uçurtmalar gökyüzünü renklendirdiOsmaniye’de uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi
Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şokuKız öğrenci yurdunda zehirlenme şoku

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den çok net 'Kıbrıs' mesajı: Asla Rum adası olmayacak!

Türkiye'den çok net 'Kıbrıs' mesajı: Asla Rum adası olmayacak!

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"

Kütahya Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Kütahya Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

F.Bahçe'de başkanlığa bir aday daha! O ismi kimse beklemiyordu

F.Bahçe'de başkanlığa bir aday daha! O ismi kimse beklemiyordu

'Kiralık ve satılık fiyatlarında yükseliş' Tepki gösterdi 'Emlak danışmanlarını aramasınlar' O ilde göç beklentisi...

'Kiralık ve satılık fiyatlarında yükseliş' Tepki gösterdi 'Emlak danışmanlarını aramasınlar' O ilde göç beklentisi...

Deprem korkusuyla ikinci gece: ‘Tedirginiz, korkuyoruz, şikayetçiyiz…’

Deprem korkusuyla ikinci gece: ‘Tedirginiz, korkuyoruz, şikayetçiyiz…’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.