Antalya 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu, 26 Nisan Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 27 Nisan Pazar günü gündüz sıcaklığı yine 20°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. Bu gün yağmurlu bir hava bekleniyor. 28 Nisan Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 8°C olacak ve hava açık kalacak. 29 Nisan Salı günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 9°C olacak. Hava açık olacak. 30 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 10°C olacak ve hava yine açık kalacak.

Antalya'da Nisan ayı boyunca ortalama 13 güneşli gün, 13 uzun süre yağışlı gün ve 4 yağışsız, bulutlu gün yaşanmaktadır. Bu dönemde nem oranı %67, yıllık ortalama yağış miktarı ise 100 milimetre civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat etmek gerekecek. Özellikle 27 Nisan Pazar günü beklenen yağışlı hava nedeniyle açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava genellikle açık ve ılıman olacak. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket bulundurmanızda fayda var. Ayrıca, Nisan ayının ortalama nem oranı %67 olduğundan, nemli havaya karşı hassasiyetiniz varsa uygun kıyafetler seçmeye özen gösterin.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır