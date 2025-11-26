HABER

Antalya 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 26 Kasım 2025'te hava genellikle sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 19°C, akşam ise 17°C civarında hissedilecek. Rüzgar sabah kuzeyden, gün içinde güneydoğudan esecek. 27 Kasım kısmen güneşli iken, 28 Kasım bulutlu günler izleyecek. 29 Kasım şiddetli yağışlar getirecek. Su baskını riski nedeniyle dışarı çıkarken uygun giysi ve ayakkabı tercih edilmeli, trafik güvenliğine dikkat edilmelidir. Kalın giysilerle üşümekten korunmak önemli.

Antalya'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava genellikle sıcak olacak. Parlak ve nemli bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden esecek. Bu rüzgarın hızı saatte 7 km olacak. Gündüz saatlerinde ise güneydoğu yönünden esecek. Gündüz rüzgar hızı 10 km civarında ölçülüyor. Nem oranı gün boyunca değişecek. Nem %76 ile %84 arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olacaktır. 27 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. 28 Kasım Cuma günü ise bulutlu ve güneşli olacak. 29 Kasım Cumartesi günü şiddetli sağanak yağış bekleniyor. 30 Kasım Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava görülecek. Sıcaklıklar gündüz 8°C ile 10°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0°C ile -2°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 29 Kasım Cumartesi günü şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Ulaşımda aksamalara yol açabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Mümkünse açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Yağışların yoğun olduğu günlerde araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Trafik kurallarına özen gösterilmelidir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Kalın giysiler giyerek üşümekten korunmak faydalı olacaktır.

