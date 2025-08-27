Antalya 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu tipik bir yaz günüdür. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %50, akşam saatlerinde ise %65 civarında olacak. Bu koşullar, Antalya'nın sıcak ve nemli yaz ikliminin sürdüğünü gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 28 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 31°C civarında olması öngörülüyor. 29 Ağustos Cuma günü de sıcaklık 31°C civarında devam edecek. Rüzgar yine güneybatı yönünden esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %50, akşam saatlerinde %65 civarında olacak. Bu durum, yaz mevsiminin tipik özelliklerinin devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmaları önerilir. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının en yoğun olduğu zaman diliminde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacak. Ayrıca sağlık açısından olumsuz etkilerden korunmanıza katkı sağlayacaktır.