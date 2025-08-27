HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu tipik bir yaz günüdür.

Antalya 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Antalya'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu tipik bir yaz günüdür. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %50, akşam saatlerinde ise %65 civarında olacak. Bu koşullar, Antalya'nın sıcak ve nemli yaz ikliminin sürdüğünü gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 28 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 31°C civarında olması öngörülüyor. 29 Ağustos Cuma günü de sıcaklık 31°C civarında devam edecek. Rüzgar yine güneybatı yönünden esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %50, akşam saatlerinde %65 civarında olacak. Bu durum, yaz mevsiminin tipik özelliklerinin devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmaları önerilir. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının en yoğun olduğu zaman diliminde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacak. Ayrıca sağlık açısından olumsuz etkilerden korunmanıza katkı sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha öncede bıçakladığı karısını yine bıçaklayıp öldürdü...Daha öncede bıçakladığı karısını yine bıçaklayıp öldürdü...
CHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şokuCHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şoku

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

CHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şoku

CHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şoku

Sındırgı beşik gibi! Prof. Dr.Ercan depremlerin ne zaman biteceğini açıkladı

Sındırgı beşik gibi! Prof. Dr.Ercan depremlerin ne zaman biteceğini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.