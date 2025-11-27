Antalya 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Gündüz saatlerinde ve akşam saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 19°C civarında olacağı öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7-8 km hızla esecek.

Cuma günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15-23°C arasında değişecek. Cumartesi günü hava açacak ve güneşli bir gün yaşanacak. Pazar günü tekrar bulutlanma yaşanacak. Sıcaklıklar 14-22°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız önemli. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek vücut ısınızı koruyacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize olanak tanır.