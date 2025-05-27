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Antalya 27 Mayıs Salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 27 Mayıs Salı hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak.

Antalya 27 Mayıs Salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da, 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C, gece ise 12°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Hava ılıman ve keyifli olacak.

Önümüzdeki günlerde, 28 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığı 24°C, 29 Mayıs Perşembe günü 24°C ve 30 Mayıs Cuma günü 23°C civarında tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Ancak, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde yer yer sağanak yağışların görülme olasılığı var. Bu durum, Antalya'nın Mayıs ayı sonlarına doğru daha değişken hava koşullarına sahip olduğunu gösteriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam serinliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ayrıca, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde beklenen sağanak yağışlara karşı şemsiye veya yağmurluk gibi önlemler almak, planlarınızı aksatmamak adına gereklidir. Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarırken, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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