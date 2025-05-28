Antalya 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 24°C arasında değişecek. Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı yönlerinden hafif esecek. Zaman zaman orta kuvvette olacağı öngörülüyor. Yağış anında rüzgarın kuvvetlenmesi bekleniyor. Günün ilk yarısında açık hava etkinlikleri planlayanların, öğle saatlerinde olası yağışlara karşı hazırlıklı olmaları faydalıdır.

29 Mayıs Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 17°C ile 28°C arasında değişecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerinden hafif esmesi bekleniyor. 30 Mayıs Cuma günü de benzer hava koşulları devam edecek. Ara ara şiddetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 25°C arasında olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü bölgesel düzensiz yağmurlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 17°C ile 24°C arasında seyredecek.

Bu dönemde Antalya'da hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde yağışların artması dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Seyahat planlarınızı yaparken, hava durumunu güncel olarak takip etmeniz önerilir. Gerekirse planlarınızı esnek tutmalısınız. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olmak önemlidir. Uygun kıyafetler giymek, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.