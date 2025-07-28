Antalya 28 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu yaz günlerine benzer şekilde güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarında, gece ise 20°C olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 29 Temmuz Salı ve 30 Temmuz Çarşamba günleri hava sıcaklığının 33°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli durum, Antalya'nın tipik yaz iklimine işaret ediyor. Yüksek sıcaklıklar ve güneş ışığına maruz kalmanın artması, güneş çarpması ve dehidrasyon riskini artırıyor. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve gölgede kalmak da faydalıdır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak sağlığı korumak açısından önemlidir.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 28°C civarında olacak. Bu, yüzme için ideal koşullar sunuyor. Denize girerken güneş koruyucu ürünler kullanmak, suya girmeden önce yeterince su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz.