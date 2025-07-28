HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 28 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Antalya 28 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu yaz günlerine benzer şekilde güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarında, gece ise 20°C olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 29 Temmuz Salı ve 30 Temmuz Çarşamba günleri hava sıcaklığının 33°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli durum, Antalya'nın tipik yaz iklimine işaret ediyor. Yüksek sıcaklıklar ve güneş ışığına maruz kalmanın artması, güneş çarpması ve dehidrasyon riskini artırıyor. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve gölgede kalmak da faydalıdır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak sağlığı korumak açısından önemlidir.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 28°C civarında olacak. Bu, yüzme için ideal koşullar sunuyor. Denize girerken güneş koruyucu ürünler kullanmak, suya girmeden önce yeterince su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Etkin pişmanlıktan yararlandı! Tahliye edildiEtkin pişmanlıktan yararlandı! Tahliye edildi
18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten bomba tepki!

Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten bomba tepki!

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü! "Normalde iç çamaşırı giymem"

Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü! "Normalde iç çamaşırı giymem"

Sabotaj şüphesi! Benzin bidonuyla yakalandı, linç ediliyordu...

Sabotaj şüphesi! Benzin bidonuyla yakalandı, linç ediliyordu...

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

Orman yangınlarında son durum: 3 ilde devam ediyor...

Orman yangınlarında son durum: 3 ilde devam ediyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.