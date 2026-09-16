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Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, araç içerisinde 5 bin 700 kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan bilgiler üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda şüphelilerin bulunduğu araç, Yeni Antalya Yolu üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, 5 bin 700 kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan K.A., R.A. ve A.D.S. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.A. ve A.D.S. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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