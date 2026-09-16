HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Beyin sağlığını koruyan 2 önemli alışkanlık! Alzheimer riskini azaltıyor

Yeni bir araştırma, düzenli kitap okumanın stresi düşürürken ileri yaşlarda Alzheimer ve demans riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi. Ayrıca Avustralya liderliğinde yürütülen uluslararası bir araştırmada da, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan kas kaybının (sarkopeni) bunama (demans) riskini yüzde 42 oranında artırdığını ortaya koyuldu.

Beyin sağlığını koruyan 2 önemli alışkanlık! Alzheimer riskini azaltıyor

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yürütülen kapsamlı bir araştırma, keyif amacıyla düzenli kitap okumanın zihinsel sağlığı koruduğunu, stresi hızla düşürdüğünü ve ileri yaşlarda görülen demans ile Alzheimer riskini yaklaşık üçte bir oranında azalttığını ortaya koydu.

Çalışmada, çocukluktan ileri yaşlara kadar on binlerce kişinin bilişsel ve nörolojik verileri incelendi. Analizlerde, erken yaşta kitap okuma alışkanlığı edinen çocukların dikkat, hafıza ve akademik başarı seviyelerinin daha yüksek olduğu, ekran başında daha az zaman geçirerek uyku kalitelerini artırdıkları belirlendi.

‘ALZHEIMER RİSKİNİ YÜZDE 33 AZALTIYOR’

Araştırma sonucunda okumanın yaşlılık döneminde bilişsel gerilemeye karşı güçlü bir kalkan oluşturduğu kaydedildi. 55 yaş ve üzerindeki yaklaşık 6 bin kişinin beş yıl boyunca takip edildiği verilerde, düzenli kitap, gazete ve dergi okuyan bireylerde zihinsel zayıflama ihtimalinin belirgin şekilde düştüğü, Alzheimer riskinin ise yüzde 33 azaldığı tespit edildi.

Beyin sağlığını koruyan 2 önemli alışkanlık! Alzheimer riskini azaltıyor 1

‘BEŞ DAKİKALIK OKUMA STRESİ YÜZDE 20 DÜŞÜRÜYOR’

Beyin görüntüleme taramalarında, kitap okuma eyleminin beynin hafıza, öğrenme ve duygu kontrolünü yöneten kortikal bölgelerindeki sinirsel bağlantıları güçlendirdiği saptandı.

Araştırmacılar ayrıca kurgusal bir metne odaklanarak geçirilen sadece beş dakikanın bile stres seviyesini yüzde 20'ye kadar düşürebildiğine dikkat çekerek; kitap kulüpleri veya aile içi ortak okuma etkinliklerinin bilişsel faydaları daha da artırdığını bildirdi.

KASLAR ZAYIFLADIKÇA RİSK ARTIYOR

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, vücut ağırlığı, vücut yağı, kas sağlığı ve bunama arasındaki bağlantıları inceleyen 80'den fazla araştırmanın analiz edildiği bildirildi. Yayımlanan çalışmada, yaş ilerledikçe kas kütlesi, gücü ve fiziksel işlevlerin kaybı olarak tanımlanan sarkopeni rahatsızlığı bulunan bireylerin bunama riskinin yüzde 42 daha yüksek olduğu kaydedildi.

'OBEZİTE VE BUNAMA İLİŞKİSİ YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR'

Araştırmada obezite ile bunama arasındaki ilişkinin yaşa bağlı olarak farklılık gösterdiği tespit edildi. 65 yaş altındaki orta yaşlı obez bireylerde bunama riskinin yüzde 9 oranında arttığı belirlenirken, 65 yaş ve üzerindeki obez kişilerde ise bu riskin yüzde 17 daha düşük olduğu aktarıldı. Ancak araştırmacılar, bu bulgunun kilo almanın bir fayda sağladığı şeklinde yorumlanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Beyin sağlığını koruyan 2 önemli alışkanlık! Alzheimer riskini azaltıyor 2

'KAS GÜCÜ VE İŞLEVİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Curtin Üniversitesi'nden Prof. Mario Siervo, vücut ağırlığı, yaşlanma ve bunama arasında karmaşık bir ilişki bulunduğunu belirterek, düşük kas kütlesi ile fazla vücut yağının birlikte bunama riskini artırıp artırmadığını anlamak için daha uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Tayland Burapha Üniversitesi'nden araştırmacı Uraiporn Booranasuksakul ise tek başına vücut ağırlığının bunama riskini tam olarak yansıtmadığını, yaşlandıkça kas gücü ve işlevinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Avustralya, İngiltere, Kanada, Tayland ve İtalya'dan bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, yaş ilerledikçe kas gücü ile işlevinin korunmasını da içeren yaşam boyu sağlıklı bir vücut yapısının sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Didim'de protokol krizi! Belediye başkanının tavrı gündem olduDidim'de protokol krizi! Belediye başkanının tavrı gündem oldu
Kahramanmaraş’ın tarihî mirası yeniden ayağa kalktı: “3 yılda şehirler inşa ettik”Kahramanmaraş’ın tarihî mirası yeniden ayağa kalktı: “3 yılda şehirler inşa ettik”

Anahtar Kelimeler:
alzheimer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.