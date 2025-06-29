Antalya 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 31°C, gece sıcaklığının ise 24°C olması tahmin ediliyor. 1 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 20°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneş ışınlarının etkisiyle ultraviyole (UV) ışınları da artacaktır. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de gereklidir. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Mümkünse gölgelik alanlarda vakit geçirmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu grupların serin ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeleri faydalıdır. Ayrıca, sıcak havalarda araçların içinde uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Araçların iç sıcaklıkları tehlikeli seviyelere ulaşabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların ve düşük nem oranlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmak gerekmektedir. Sıcak çarpması riskine karşı, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.