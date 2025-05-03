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Antalya 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece sıcaklığı ise 4°C civarında seyredecek. Bu dönemde Antalya'da ortalama gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 13.8°C olarak kaydedilmektedir.

Antalya 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

4 Mayıs Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. 5 Mayıs Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. 6 Mayıs Salı günü yine güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü ise sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 14°C ile 21°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 4°C ile 10°C arasında olacak.

Antalya'da Mayıs ayı, ortalama 4 yağmurlu gün ve 45 mm yağış miktarıyla yılın daha kuru dönemlerinden biridir. 3 Mayıs'taki yağışlı hava, mevsimsel değişimlerin bir göstergesi olabilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle 7 Mayıs'taki olası sağanak yağışlara karşı, dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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