Antalya 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 30 Kasım 2025 Pazar günü, hava koşulları farklılık gösterecek. Kaş ilçesinde hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Alanya'da ise hafif sağanak yağmurlar öngörülüyor. Manavgat'ta yoğun çiseleyen yağmur beklenmektedir. Kumluca'da az bulutlu bir hava hakim olacak. Konyaaltı'nda kapalı ve bulutlu bir gün geçireceğiz. Kalkan'da yağmurlu ve bulutlu hava koşulları bekleniyor. Antalya'nın farklı bölgelerinde hava koşulları değişkenlik gösterecektir.

1 Aralık Pazartesi günü Antalya'da parlak güneş ışığı bekleniyor. 2 Aralık Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. 3 Aralık Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 9°C ile 9°C arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da önemli bir detaydır. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı havalarda rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak konforu artırır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak olumsuz sürprizler yaşamanızı önler.