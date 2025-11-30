HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 30 Kasım 2025 tarihinde hava koşulları çeşitlilik gösterecek. Kaş'ta hafif yağmur beklenirken, Alanya'da sağanak yağmurlar tahmin ediliyor. Manavgat'ta yoğun yağmur, Kumluca'da az bulutlu bir hava hâkim olacak. 1 Aralık'ta güneşli bir hava bekleniyor. Yağışlı günlerde uygun giysi ve ayakkabı seçimleri önemlidir. Hava durumu takibi, dış mekan planlarını düzenlemek açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Antalya 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 30 Kasım 2025 Pazar günü, hava koşulları farklılık gösterecek. Kaş ilçesinde hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Alanya'da ise hafif sağanak yağmurlar öngörülüyor. Manavgat'ta yoğun çiseleyen yağmur beklenmektedir. Kumluca'da az bulutlu bir hava hakim olacak. Konyaaltı'nda kapalı ve bulutlu bir gün geçireceğiz. Kalkan'da yağmurlu ve bulutlu hava koşulları bekleniyor. Antalya'nın farklı bölgelerinde hava koşulları değişkenlik gösterecektir.

1 Aralık Pazartesi günü Antalya'da parlak güneş ışığı bekleniyor. 2 Aralık Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. 3 Aralık Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 9°C ile 9°C arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da önemli bir detaydır. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı havalarda rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak konforu artırır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak olumsuz sürprizler yaşamanızı önler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kağıthane'de taksici tartıştığı motosikletliye sopayla saldırdıKağıthane'de taksici tartıştığı motosikletliye sopayla saldırdı
Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralıMalatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.