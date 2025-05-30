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Antalya 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Antalya 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu yağmurlu geçecek. Gün boyunca aralıklı ve şiddetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 22,7°C ile 25,2°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 20,0°C civarında olacak. Nem oranı %65 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 14,4 km/saat olarak ölçülüyor.

31 Mayıs Cumartesi günü hava durumu yine yağmurlu olacak. Bu gün aralıklı ve orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 23,0°C ile 25,6°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 20,1°C civarında olacak. 1 Haziran Pazar günü de aralıklı ve şiddetli yağmurlar öngörülüyor. Sıcaklık 23,2°C ile 26,1°C arasında olacak. Gece sıcaklıkları 20,2°C olarak tahmin ediliyor. 2 Haziran Pazartesi günü bölgesel düzensiz yağmurların etkili olması bekleniyor. Bu gün hava sıcaklıkları 23,9°C ile 26,9°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 21,0°C civarında olacak.

Bu dönemde Antalya'da yağışların artması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında su geçirmez giysiler bulundurmaları önemlidir. Ani yağmurlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sahilde vakit geçireceklerin deniz koşullarını kontrol etmeleri önerilir. Dalgalı denizlere karşı tedbirli olunmalıdır.

Genel olarak Antalya'nın Haziran ayı daha sıcak ve kuru geçer. Haziran ayının ilk günlerinde gündüz sıcaklıkları 25°C ile 26°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 19°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı azalır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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