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Antalya 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 31 Mayıs Cumartesi hava durumuna göre, günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 13°C olacak.

Antalya 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Antalya'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 24°C, gece sıcaklığının ise 13°C olması bekleniyor. Bu tarihte yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve yağışların azalması bekleniyor. 1 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığının 25°C, gece sıcaklığının 13°C olması bekleniyor. Bu günde yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor. 2 Haziran Pazartesi günü ise gündüz sıcaklığının 26°C, gece sıcaklığının 13°C olması ve parçalı bulutlu bir hava durumu bekleniyor.

Antalya'nın Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 25.6°C, gece sıcaklıkları ise 18.8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşer. Güneşli gün sayısı artar. Haziran ayında Antalya'da 28 güneşli gün, 1 uzun süre yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilebilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Ayrıca, hava koşullarına göre plan yaparak açık hava etkinliklerini yağmursuz günlere denk getirmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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