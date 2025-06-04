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Antalya 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 4 Haziran Çarşamba hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Antalya 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 26°C civarında, gece ise 13°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Haziran ayındaki tipik iklim koşullarına uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 5 Haziran Perşembe günü gündüz hava sıcaklığının 26°C, gece ise 14°C olması bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 14°C civarında olacak. 7 Haziran Cumartesi günü ise gündüz sıcaklığının 27°C, gece sıcaklığının ise 14°C olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 25-27°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 13-14°C civarında olacak. Bu durum, Antalya'nın Haziran ayındaki tipik iklim koşullarına uygundur.

Hava koşulları ve sıcaklıklar göz önüne alındığında, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirirken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını önlemek için gereklidir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaları önerilir. Serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ayrıca, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve gerektiğinde ara verilmelidir.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekli planlamaları buna göre yapmak en doğrusu olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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