Antalya 4 Mayıs Pazar hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Antalya'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 6°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde, 5 Mayıs Pazartesi günü hava parçalı bulutlu hale gelecek. Bu günde sıcaklık 16°C ile 6°C arasında olacak. 6 Mayıs Salı günü de hava parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 17°C ile 6°C arasında seyredecek. 7 Mayıs Çarşamba günü bulutluluk artacak. Sıcaklık 20°C ile 9°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman geçecek. 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, kat kat giyinmek iyi olacaktır. Gerekirse bir ceket bulundurmanızda fayda var. Gündüz saatlerinde ise güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmanız önerilir. Şapka takmak da önemli.

Özellikle 7 Mayıs Çarşamba günü bulutluluğun artmasıyla hava biraz daha serinleyebilir. Bu tarihte dışarı çıkarken daha kalın giysiler tercih edebilirsiniz. Hava durumunu kontrol ederek planlarınızı yapmanız iyi olur. Genel olarak, bu dönemde Antalya'da hava koşulları rahat ve keyifli geçecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.