Antalya Arkeoloji Müzesi taşınıyor

ANTALYA Arkeoloji Müzesi'nde yer alan Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykelinin de aralarında bulunduğu 100 bine yakın eser, müzenin yıkılarak yeniden yapılacak olması nedeniyle taşındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin taşınma işlemine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, Türkiye'nin sahip olduğu binlerce yıllık kültürel mirası simgeleyen eserlerin, özel tedbirler alınarak taşınma görüntüleri yer aldı.

'UYGUN İKLİMLENDİRME ŞARTLARINDA MİSAFİR EDECEĞİZ'

Bakan Ersoy, eserleri yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında muhafaza edeceklerini belirterek, "Depreme dayanıklı, zamanın koşullarına uygun, modern müzecilik anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni müze projesi için Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bine yakın eseri, uzman ekiplerimizce güvenle taşıdık. Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykelinin de aralarında bulunduğu binlerce eserimiz özel koruma altında. Eserlerimizi yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında, uygun iklimlendirme şartlarında geçici yerlerinde misafir edeceğiz. Kültür hazinelerimizi Antalya'daki yeni müzemize, geleceğe emanet ediyoruz" dedi. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

