Antalya Bilim merkezi: Sırları keşfedin merak ettiklerinizi öğrenin...

Kepez Belediyesi Antalya Bilim Merkezi, 14 farklı temada sergi düzeneği olan bilim müzesi ile 7'den 77'e herkesin ilgisini çekiyor.

Dünyanın oluşumu, bitki ve hayvan türlerinin ilk örneklerinin resmedildiği panoları inceleyerek müze kısmına geçen ziyaretçiler, yeryüzü bölümünde depremler, hortum, volkan, girdap gibi doğal olayların nasıl meydana geldiğini anlatan düzenekleri inceleyerek test ediyor.

HAVACILIK BÖLÜMLERİ

Ardından Uzay bölümüne geçen katılımcılar, güneş sistemi, kara delik, uzay araçları hakkında bilgi alıyor. Sonrasında Enerji bölümünde nükleerden güneş enerjisine kadar geniş bir enerji üretimi yelpazesini gören bilim meraklıları, ikinci turda Bilim Tarihi, Nasıl Çalışır ve Havacılık bölümlerini inceliyor.

MÜZENİN AÇIK OLDUĞU SAATLER

Pazartesi hariç her gün 09.00-18.00 saatleri arasında açık olan müze de, yöneltilen sorularda cevaplanıyor. Öğrencilerine farklı bir metot eğitim olarak müzeye getiren okullar, 8 farklı atölyelerde 1.5 saatlik özel çalışmalara da katılıyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır