Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık şikayetleri sebebiyle hastaneye sevk edildi. Böcek, kontrol ve tetkiklerin tamamlanmasının ardından tekrar cezaevine götürüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 Temmuz tarihinde gözaltına alınan, ardından çıkarıldığı mahkemece 5 Temmuz tarihinde tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevine gönderilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek akşam saatlerinde sağlık şikayetleri sebebiyle hastaneye sevk edildi. Böcek, baş kısmında uyuşma şikayeti ile tetkiklerin yapılması amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilirken, jandarma ve özel güvenlik görevlileri tarafından hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

TOMOGRAFİSİ VE MR'I ÇEKİLDİ

Akşam 19.30 sıralarında Acil Servisten girişi yapılan Muhittin Böcek'in doktor kontrolünün ardından tomografisi ve MR'ı çekildi. Yaklaşık 2.5 saat boyunca hastanede kalan Muhittin Böcek'in işlemleri sırasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis Tomografi ve MR bölümü vatandaş girişine kapatıldı. Hastane özel güvenliği Böcek'in bulunduğu bölüme yetkili personel haricinde hiç kimsenin girmesine izin vermedi. Muhittin Böcek kontrollerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında Döşemealtı L Tipi Cezaevine götürüldü.

