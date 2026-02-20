HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır'da cıva zehirlenmesi iddiası! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki İnönü Ortaokulu'nda sınıfta yere cıva döküldüğü iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Sınıftaki 14 öğrenci ise zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. İşte tüm detaylar...

Diyarbakır'da cıva zehirlenmesi iddiası! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulu'ndaki 7'nci sınıfta meydana geldi. İddiaya göre; bir öğrencinin dışarıdan sınıfa getirdiği cıva yere döküldü.

Diyarbakır da cıva zehirlenmesi iddiası! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı 1

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bir süre sonra bazı öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır da cıva zehirlenmesi iddiası! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı 2

14 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sınıf tedbir amaçlı boşaltılırken, 14 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır da cıva zehirlenmesi iddiası! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı 3

ÖĞRENCİLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öğrencilerin hastanedeki tedavisi sürerken; AFAD ekipleri, sınıfta inceleme yaparak dökülen maddenin güvenli şekilde toplanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Veriler artık camda saklanacak: 10 bin yıl dayanıyorVeriler artık camda saklanacak: 10 bin yıl dayanıyor
Ramazan'da 'fahiş fiyat' denetimi: 43 milyon lira ceza kesildi!Ramazan'da 'fahiş fiyat' denetimi: 43 milyon lira ceza kesildi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Diyarbakır öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Şişecam’dan satış kararı!

Şişecam’dan satış kararı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.