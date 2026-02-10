HABER

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İddianame kabul edildi: İlk duruşma 16 Mart'ta

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başlatılan yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 16 Mart’ta görülecek.

5 Temmuz 2025’te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ında aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame düzenlendi. İddianamede, icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamalarına yer verildi.

Bu aşamada tespit edilen 26 eylem yönünden hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi. Muhittin Böcek’in icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması; Mustafa Gökhan Böcek’in yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, nüfuz ticareti ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 16 Mart’ta yapılacağı bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi
