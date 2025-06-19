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Antalya'da 15 kilogram eroin ele geçirildi

Antalya'da polisin bir eve gerçekleştirdiği operasyonda 30 paket halinde 15 kilogram eroin ele geçirildi.

Antalya'da 15 kilogram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.O. isimli şahsın Kepez ilçesindeki ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve bu uyuşturucu/uyarıcı maddeleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramalarda 30 paket halinde 15 kilo eroin, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan adli makamlara sevk edilen M.O. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis
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