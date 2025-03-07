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  4. Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı

Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı

07.03.2025 10:59
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Manavgat’ta aynı istikametti seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı

Kaza; Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 kara yolu Antalya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeki İbrahim K.’nın kullandığı otomobil bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarparak savrulan otomobil önce aynı istikamette gitmekte olan Ramazan Y.’nin kullandığı otomobile ardından da Ali Ö.’nün kullandığı otomobile yandan çarptı.

Kazada Ali Ö.’nün kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Rabia K. yaralanırken, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat kaza zincirleme kaza
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