Antalya'da 3. Hamsi Festivali'nde 7 ton hamsi dağıtıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 3. Hamsi Festivali'nde festivale katılımcılara 7 ton hamsi ikram edildi.

Alanya Karadenizliler Derneğince (ALKARDER) eski belediye hizmet binasının arkasındaki alanda gerçekleştirilen festivalde, yağda ve mangalda pişirilen hamsiler ekmek arası olarak ücretsiz dağıtıldı. Vatandaşlar ikramdan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İlçede yaşayan yabancılar da festivale ilgi göstererek ekmek arası hamsi tattı.

Festivale katılan Hidayet Fırtına, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir ortam var, çok kalabalık. Bugün de güneşli bir hava hakim. Atmosfer çok güzel. Birazdan ben de ekmek arası hamsinin tadına bakacağım." dedi.

Ekmek arası balık ikramında bulunan Yavuz Selim İleli ise iki gündür ücretsiz dağıtım yaptıklarını belirterek, "İki günde 7 ton hamsi bitti. Talep yoğun, çok uzun kuyruklar var. Vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyoruz. Bir tane hamsi yiyen ikinciyi istiyor. Ekmek arası hamsi gerçekten lezzetli." diye konuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

