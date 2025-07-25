Son dakika | Antalya'da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi

Son dakika haberi: Türkiye orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Antalya'nın üç ilçesinde birden orman yangını başladı.

AKSU'DA ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN

Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede ekipler yangına müdahale ediyor.

MURATPAŞA İLÇESİNDE TEKRAR YANGIN ÇIKTI

Aynı saatlerde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde de yangın çıktı. Geçen haftalarda da yangın çıkan bu noktada büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale başladı.

MANAVGAT'TA DA YANGIN BAŞLADI

Bir yangın da Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır