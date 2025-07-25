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Son dakika | Antalya'da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi

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Son dakika haberi: Antalya’nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde orman yangını çıktı. Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle evler tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

Son dakika haberi: Türkiye orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Antalya'nın üç ilçesinde birden orman yangını başladı.

Son dakika | Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 1

AKSU'DA ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN

Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede ekipler yangına müdahale ediyor.

Son dakika | Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 2

MURATPAŞA İLÇESİNDE TEKRAR YANGIN ÇIKTI

Aynı saatlerde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde de yangın çıktı. Geçen haftalarda da yangın çıkan bu noktada büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale başladı.

Son dakika | Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 3

MANAVGAT'TA DA YANGIN BAŞLADI

Bir yangın da Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

Son dakika | Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 4

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

Son dakika | Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 5

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

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Son dakika | Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 6

Son dakika | Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 7

Son dakika | Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 8

Son dakika | Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 9

Son dakika | Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 10

Son dakika | Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 11

Son dakika | Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 12

Son dakika | Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 13

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Aksu Manavgat
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