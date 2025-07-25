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Belediye Başkanı Bekir Torun'dan orman işçileri için tepki çeken sözler: "Korkup ağlayarak kaçtılar"

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Devrim Karadağ

Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir alevlerle mücadele edilirken; Bilecik'te Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un yaptığı açıklama tepki çekti. Eskişehir'deki yangında 10 orman işçisinin şehit olmasının acısı hâlâ yüreklerdeyken, Torun'un orman işçilerini suçladığı sözler olay oldu. Torun, aniden yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevlere müdahale etmek için başka konuma geçen orman işçileri için "Korkup ağlayarak kaçtılar" dedi.

Türkiye, yaz başından bu yana aralıksız orman yangınlarıyla mücadele ederken; Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Karabük'te devam eden orman yangınlarında, farklı noktalardan yükselen alevler büyük hasara yol açıyor.

Belediye Başkanı Bekir Torun dan orman işçileri için tepki çeken sözler: "Korkup ağlayarak kaçtılar" 1

2 bin 619 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, yangınlara karşı 4 bin 231 personel, 45 hava aracı ve 1.236 kara aracıyla mücadele veriliyor.

Belediye Başkanı Bekir Torun dan orman işçileri için tepki çeken sözler: "Korkup ağlayarak kaçtılar" 2

10 ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLMUŞTU, TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Eskişehir'de 10 orman işçisinin yangınlara müdahale ederken şehit olması tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken; Bilecik'ten gelen görüntüler ise hem tartışma yarattı hem tepki çekti.

Belediye Başkanı Bekir Torun dan orman işçileri için tepki çeken sözler: "Korkup ağlayarak kaçtılar" 3

"KORKUP AĞLAYARAK KAÇTILAR"

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sosyal medya hesaplarından açtığı canlı yayında, rüzgârın yön değiştirmesi sonrası orman ekiplerinin bölgeden ayrılmasını eleştirerek, "Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Burada yaklaşık 12 arasöz vardı. Buradan bağıra çağıra resmen kaçtılar. Bakın, burada bir araçla biz söndürüyoruz. Orman yangınıyla mücadele için işe girmiş olan adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar" dedi.

Belediye Başkanı Bekir Torun dan orman işçileri için tepki çeken sözler: "Korkup ağlayarak kaçtılar" 4

Eskişehir'de yeşil vatanı korumak uğruna verilen 10 şehidin acısı yürekleri dağlamışken, Başkan Torun'un "korkup ağlayarak kaçtılar" şeklindeki sözleri ise tepkiyle karşılandı.

Belediye Başkanı Bekir Torun dan orman işçileri için tepki çeken sözler: "Korkup ağlayarak kaçtılar" 5

Belediye Başkanı Bekir Torun dan orman işçileri için tepki çeken sözler: "Korkup ağlayarak kaçtılar" 6

Mynet Anket Belediye Başkanı'nın Orman İşçilerine Yönelik Sözleri Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
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Başkanın sözleri çok yanlış.
Yangın şartları zorlayıcı olabilir.
Başkan da panik halinde söylemiş ama bazıları da işini tam yapmalı
Bu anket 11 saat 37 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Bilecik Osmaneli orman yangını
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