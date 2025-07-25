Belediye Başkanı Bekir Torun'dan orman işçileri için tepki çeken sözler: "Korkup ağlayarak kaçtılar"

Türkiye, yaz başından bu yana aralıksız orman yangınlarıyla mücadele ederken; Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Karabük'te devam eden orman yangınlarında, farklı noktalardan yükselen alevler büyük hasara yol açıyor.

2 bin 619 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, yangınlara karşı 4 bin 231 personel, 45 hava aracı ve 1.236 kara aracıyla mücadele veriliyor.

10 ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLMUŞTU, TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Eskişehir'de 10 orman işçisinin yangınlara müdahale ederken şehit olması tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken; Bilecik'ten gelen görüntüler ise hem tartışma yarattı hem tepki çekti.

"KORKUP AĞLAYARAK KAÇTILAR"

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sosyal medya hesaplarından açtığı canlı yayında, rüzgârın yön değiştirmesi sonrası orman ekiplerinin bölgeden ayrılmasını eleştirerek, "Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Burada yaklaşık 12 arasöz vardı. Buradan bağıra çağıra resmen kaçtılar. Bakın, burada bir araçla biz söndürüyoruz. Orman yangınıyla mücadele için işe girmiş olan adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar" dedi.

Eskişehir'de yeşil vatanı korumak uğruna verilen 10 şehidin acısı yürekleri dağlamışken, Başkan Torun'un "korkup ağlayarak kaçtılar" şeklindeki sözleri ise tepkiyle karşılandı.