Antalya’da 400 metrelik dev bayrakla Cumhuriyet coşkusu

Antalya’da Cumhuriyet’in 102’nci yılı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen Fener Alayı’nda 400 metrelik dev Türk bayrağının taşınmasıyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen geçiş töreniyle başladı. Gün boyu süren coşku, akşam saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Fener Alayı ile zirveye ulaştı.

Konyaaltı Varyant’ta toplanan kalabalık yürüyüş güzergahını doldurdu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte 400 metrelik dev Türk bayrağı taşındı.
Öğrenci Andı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi hep birlikte okundu; kıyı şeridi boyunca balkonları dolduran vatandaşlar da alkışlarıyla bu anlara eşlik etti. 7’den 70’e her yaştan Antalyalı, sloganlar ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet’in 102. yılının coşkusunu yaşadı. Meşalelerin aydınlattığı kortej, kilometrelerce yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı.

Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yılı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda ünlü sanatçı Candan Erçetin konseriyle sona erecek. Alanda toplanan kalabalık, konser öncesinde marşlar ve tezahüratlarla kutlama coşkusunu sürdürüyor.

Kaynak: İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı antalya
