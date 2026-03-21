Antalya'da 5'i çocuk 6 kişinin öldüğü yangında sera sahibi tutuklandı

Antalya'da seralarda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan ve 5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma çerçevesinde sera sahibi tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde seralarda işçi olarak çalışan yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı konteynırda çıkan yangında 7 aylık hamile anne ve 5 çocuğu olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış sebebi sobadan kaynaklı olduğunun değerlendirilirken, olayla ilgili sera sahibi Yusuf G. ile iki çocuğu gözaltına alındı.

SERA SAHİBİ TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından şüpheliler Nahman G., Umut G. ve Yusuf G., "taksirle ölüme neden olma" suçundan Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Nahman G. ve Umut G. hakkında adli kontrol kararı verilirken, Yusuf G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BARAKA YANGININDA 5 ÇOCUK VE ANNELERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 01.30 sıralarında, sera işçisi bir ailenin kaldığı prefabrik yapıda yangın çıkmış, yangın anında içerde bulunan yabancı uyruklu aileden 3 kişi vatandaşların yardımıyla dışarı çıkartılmıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, ikamette bulunan aynı aileden 7 aylık hamile anne Leyle Elali (26), çocukları Muna Ahmed (9), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5), Fatma Ahmed (8), Mahmut Ahmed'in (4) hayatlarını kaybettiği belirlenmişti. Dumandan etkilenen Şevvah Ahmed (29), Mahmut Ahmed (53) ve Ahmet Ahmed (4) kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırklareli'nde sobanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKırklareli'nde sobanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bağcılar TEM'de yolcu otobüsü alevlere teslim olduBağcılar TEM'de yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Gözaltı
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

