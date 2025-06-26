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Antalya'da 6 katlı binadan 20 kamyon çöp çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen 6 katlı bir binadan yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı.

Antalya'da 6 katlı binadan 20 kamyon çöp çıktı

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 kişilik bir ailenin yaşadığı belirtilen 6 katlı apartmanda, çöp biriktirildiği ve çevre sağlığı tehlikeye atıldığı bilgisi üzerine Kepez Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Uyarıya rağmen apartman bahçesi ve dairelerdeki çöplerin temizlenmemesi üzerine belediyenin temizlik ekipleri, polisle adrese gitti.

Binada kızı ve eşiyle yaşayan Emine Ş, temizlik için gelen belediye ekibi ve polisin eve girmemesi için direndi. Kadın ikna edilemeyince ekipler, evin demir kapılarını keserek bahçe ve binada biriktirilen çöpleri kepçeler yardımıyla kamyonlara yükledi.

Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla evden yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Mehmet Karadeniz, AA muhabirine mahallelerinde istifleme rahatsızlığı bulunan bir ailenin yaşadığını söyledi.

Ailenin sürekli çöp biriktirdiğini dile getiren Karadeniz, "Amca, teyze ve kızının yaşadığı bina çok kötü durumda. Çevreden çok fazla şikayet olunca biz de belediyeye bildirdik." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya çöp
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