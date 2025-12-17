HABER

Antalya'da 9 kurşunla eşini katletmişti! 'İyi hal' indirimi anneyi krize soktu

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşini 9 kurşunla adeta katleden cani koca Savaş Temirhanoğulları için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi kabul edilmedi. Temirhanoğulları için iyi hal indirimi uygulanınca ise katledilen Fadim Temirhanoğulları'nın annesi Mediha Saçlı fenalaşarak bayıldı.

Antalya'da 9 kurşunla eşini katletmişti! 'İyi hal' indirimi anneyi krize soktu

Olay, geçen yıl Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelmişti. Fadim Temirhanoğulları, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından lüks bir sitedeki evinde tabancayla vurularak öldürülmüştü. Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, sabah okula gitmek için uyanan kızı İ.T. (17) tarafından bulunmuştu.

Antalya da 9 kurşunla eşini katletmişti! İyi hal indirimi anneyi krize soktu 1

"PİŞMANIM"

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Savaş Temirhanoğulları ve Fikret İnal, taraf avukatları ile maktul Fadim Temirhanoğulları'nın yakınları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Savaş Temirhanoğulları, "Daha önce eşime karşı hiçbir şiddet uygulamadım, pişmanım" ifadelerini kullandı. Sanık Fikret İnal ise olayla ilgisinin bulunmadığını savunarak tahliye talep etti.

Antalya da 9 kurşunla eşini katletmişti! İyi hal indirimi anneyi krize soktu 2

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENMİŞTİ

Savcılık, önceki duruşmalarda sunduğu mütalaasında Savaş Temirhanoğulları hakkında, kadına ve eşe tasarlayarak öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Mütalaada, Fikret İnal'ın da olay sırasında sanıkla birlikte hareket ettiğine dikkat çekilerek "müşterek fail" sıfatıyla aynı ceza ile cezalandırılması istenmiş, ayrıca maktulün ölümünden iki ay önce açtığı "silahla tehdit ve hakaret" davasının ana dosya ile birleştirilmesinin ardından bu suçlardan da sanık hakkında ceza verilmesi talep edilmişti.

Antalya da 9 kurşunla eşini katletmişti! İyi hal indirimi anneyi krize soktu 3

MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Savaş Temirhanoğulları'nı, eşi Fadim Temirhanoğulları'nı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle mütalaada istenen ağırlaştırılmış müebbet talebine iyi hal indirimi uygulayarak, kadına ve eşe karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Fikret İnal hakkında ise olay sonrası kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle TCK'nın 39. maddesi kapsamında 19 yıl hapis cezası verdi.

Antalya da 9 kurşunla eşini katletmişti! İyi hal indirimi anneyi krize soktu 4

Mahkeme ayrıca, maktul Fadim Temirhanoğulları'nın ölümünden iki ay önce sanık Savaş Temirhanoğulları hakkında açılan "silahla tehdit ve hakaret" dosyası yönünden delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Antalya da 9 kurşunla eşini katletmişti! İyi hal indirimi anneyi krize soktu 5

ANNEDEN KARARA TEPKİ

Kararın ardından adliye önünde konuşan maktulün annesi Mediha Saçlı, verilen cezaya tepki göstererek, "Benim çocuğum öldürüldü, 24 yıl ne ya. Çocuğum öldürülmüş, ağır ceza almasını istiyorum" dedi. Çocuğunun canice öldürüldüğünü anlatan Saçlı, "Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum, çocuğumun sonuna kadar arkasındayım. İçimde bir sıkıntı vardı, biliyordum bir şey olacağını. Adama bayram yaptırdınız. Adamlar giriyor içeriye, oh ne iyi. Uzaklaştırma yokmuş, hiçbir şey yokmuş gibi giriyor, yatağından uyurken öldürüyor. 24 yıl yiyip içip yatacak, benim çocuğum toprağın altında. Ne olur yardımcı olun. Çocuğumun hakkını verelim ne olur. Benim çocuğum öldürüldü. Toprağın altında yatıyor. Onlar yiyip içip yatacaklar burada. Bir yıl, üç aydır biz mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından fenalaşan acılı anne, çevresindekilerin yardımıyla kendisine getirildi. Mediha Saçlı'nın kızının fotoğrafını elinden bırakmadığı görüldü.

Antalya da 9 kurşunla eşini katletmişti! İyi hal indirimi anneyi krize soktu 6

"İYİ HAL İNDİRİMİNİN GEREKÇESİNİ BİLMİYORUZ"

Duruşma sonrası açıklama yapan, davayı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına takip eden avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt ise, "Sanığa iyi hal indirimi uygulandı. Bunun gerekçesini bilmiyoruz. Hakaret ve tehdit suçundan beraat kararı verildi. Oysa dosyada deliller mevcut. Tasarlayarak öldürme yönünden ceza verilmedi. Biz bu kararı kabul etmiyoruz ve tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacağız" şeklinde konuştu.

OLAY SONRASI ARKADAŞIYLA KAÇMIŞTI

Cinayetin ardından Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine kaçtığı tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı takip eden 24 saat içinde sanığı Korkuteli Bayatbademler'deki bir villada yakaladı. Kaçmasına yardım ettiği belirlenen Fikret İnal ile birlikte iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

