Antalya'da 900 yataklı modern sağlık kompleksi için ilk beton döküldü

Antalya ve çevresine daha modern ve kaliteli sağlık hizmeti sunacak olan Akdeniz Üniversitesi yeni hastane binasının temel atma töreni, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende yaptığı konuşmada yeni hastane projesinin Antalya’ya sağlık alanında büyük katkılar sağlayacağını belirten Vali Şahin, "900 yataklı ve 120 bin metrekare alana sahip bu hastanenin, fikir aşamasından bugün geldiğimiz temel atma aşamasına kadar Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın büyük emekleri var. Bu büyük eserin fikir seviyesinden proje aşamasına kadar hızlı bir şekilde ilerletilmesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulmasına kadar geçen süreç son derece hızlı oldu. Sürecin hızla ilerlemesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

ANTALYA, YÜKSEK KAPASİTELİ SAĞLIK YATIRIMINA KAVUŞACAK

Projenin fikrinden ödeneğinin ayrılmasına ve ihale edilmesine kadar ortaya konan çabanın muazzam bir başarı örneği olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "Şimdi bu başarıyı taçlandırma zamanıdır. Yani bu binanın hızlıca tamamlanması ve kurdele kesme gününün gelmesidir. İçinde yoğun bakım odalarının da yer aldığı, 900 yatak kapasiteli bu yatırım hayata geçtiğinde Antalya, depreme dayanıklı ve daha yüksek kapasiteyle hizmet verecek modern bir sağlık tesisine kavuşacak. İnşallah bu muhteşem eseri 2026 yılının sonlarında Antalya’ya kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından Vali Şahin, protokol üyeleri ile birlikte butona basarak temele ilk betonu döktü.

900 YATAK KAPASİTELİ MODERN SAĞLIK KOMPLEKSİ

Yeni hastane toplam 900 yatak kapasitesine sahip olacak. 32 ameliyathane, 144 poliklinik, 20 yataklı yeni doğan yoğun bakım, 5 yataklı yanık kliniği ve 4 yataklı iyotlu tedavi ünitesi ile bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına hizmet verecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yoğun bakım kapasitesi 330’a çıkacak ve çocuk hastanesi ihtiyacı karşılanacak. Hastane, modern tasarımıyla sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak.

Temel atma törenine, Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Ömer Özkan ve akademisyenler katıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır