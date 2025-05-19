HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Antalya'da arıcılar yeni sezona hazırlanıyor

Antalya'da bal üreticileri yeni sezon için hazırlıklara başladı. Arıların yaşam alanı olan kovanlar yenilenirken, arılar ayrı ayrı kontrol ediliyor. Arıcılar, kovanlarını yenileme ve katlama işlemlerini gerçekleştirerek yayla sezonuna güçlü bir koloni ile girmeyi hedefliyor. Yaylada oluşan ballar ağustos ayında hasat ediliyor ve milyonlarca arı tekrar sıcak bölgelere geri getiriliyor.

Antalya'da arıcılar yeni sezona hazırlanıyor

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde bal üreticileri sezon hazırlıklarına başladı. Arıların yaşam alanı kovanların bazıları değiştirilirken, her kovandaki arılar ayrı ayrı kontrol ediliyor. Hazırlıklarını tamamlamaya çalışan arıcılar, kovanlarını yenileme, katlama işlerini yapıyor.

Yayla sezonuna güçlü bir koloni ile girmek ve bal üretmek için son hazırlıklarını yapan arıcılar arılar koloni içerisinde belirli bir sayıya ulaşmasının ardından mayıs ayının sonlarında sonra yaylaya çıkartılıyor. Yaylada da her yılın mevsimine göre, iklim değişikliklerine göre yağmur, rüzgar veya kurak geçmesine bağlı olarak oluşan ballar ağustos ayının ortasında hasat ediliyor. Hasadın ardından milyonlarca arı yine Akseki bölgesinde sıcak bölgelere geri getiriliyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bak'tan gençler ve sporcularla Anıtkabir'e ziyaretBakan Bak'tan gençler ve sporcularla Anıtkabir'e ziyaret
Endonezya’da altın madeninde heyelan: 1 ölü, 19 kayıpEndonezya’da altın madeninde heyelan: 1 ölü, 19 kayıp

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonluğun ardından Süper Lig devinden Ronaldo hamlesi!

Şampiyonluğun ardından Süper Lig devinden Ronaldo hamlesi!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Benzin istasyonunda tanımadığı adamdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Benzin istasyonunda tanımadığı adamdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Altın madeninde heyelan: 1 ölü, 19 kayıp

Altın madeninde heyelan: 1 ölü, 19 kayıp

Türkiye ile ABD arasında kritik 'Suriye' zirvesi!

Türkiye ile ABD arasında kritik 'Suriye' zirvesi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.