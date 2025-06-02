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Antalya'da balkonda çıkan yangın korkuttu

Antalya’da bir apartmandaki dairenin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Antalya'da balkonda çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa, ilçesi Kızısaray Mahallesi 72 Sokak üzerinde bulunan bir 6 katlı bir apartmanın 3. katındaki daireden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dairenin balkon kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bu sırada balkonda bulunan masa ve kıyafetlerin tutuşması nedeniyle alevler balkonu sardı. Dumanı fark eden dairede yaşayanlar panikle dışarı çıkarken, verilen adrese gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaptı. Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle dairede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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