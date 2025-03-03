HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da bir anda düşen yıldırım bomba gibi patladı! Salonun ortasında delik açtı

Antalya'da bir anda düşen yıldırım bomba gibi patladı! Salonun ortasında delik açtı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.03.2025 17:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kent sakinlerine şaşkınlığa sebep oldu. Yağış anında bir apartmana büyük bir gürültüyle düşen yıldırım ise en üst kattaki dairenin salonunda zarara neden oldu. Olay hakkında konuşan daire sahibi "Bayağı bir bomba gibi patladı" dedi.

Antalya'da bir anda düşen yıldırım bomba gibi patladı! Salonun ortasında delik açtı

Mart ayı ile birlikte havaların ısınmaya başladığı Antalya'da sabah saatlerinde güneşli hava etkili olurken öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kent sakinlerini şaşırttı. Bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Aniden bastıran yağmur ve dolunun şokunu yaşayan Antalyalılar büyük bir gürültüyle düşen yıldırımla ikinci şoku yaşadı. Bir süre sonra yıldırımın Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki 10 katlı Hasan Güney Apartmanı'na düştüğü tespit edildi.

APARTMANA YILDIRIM DÜŞTÜ

AW404414_01

Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle binanın çatısında ve 10'uncu katta bulunan Cihan Çelikörs'e ait dairede zarar oluştu. İlk olarak çatıya hasar veren yıldırımın çarpma şiddetiyle dairenin salonunda koca bir delik açıldı.

AW404414_09

Olay anında dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken düşen yıldırım sonrası kesilen elektrikler nedeniyle eve dönen daire sahibi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Apartman sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıldırım düşen noktada inceleme yaptı.

"BOMBA GİBİ PATLADI"

AW404414_03

Yıldırım düştüğü sırada evde kimsenin olmadığını söyleyen daire sahibi Cihan Çelikörs, "Saat 13.30 civarı bir yıldırım düştü. Apartmanın çatısında bir delik oluştu. Genel olarak binanın elektrik sistemleri çöktü. Evde de zarar var, tavan delindi. Yetkililer gelip bir rapor verdikten sonra binada ne kadar zarar var belli olacak.

AW404414_05

Elektrik ve elektronik cihazlarla alakalı sıkıntılar olabilir. Genel olarak hidrafor çalışmıyor, dairelere su gitmiyor şu anda. Apartmanda kimse elektronik cihazlarını açamıyor. Ben o sırada şantiyedeydim. Evde kimse yoktu. Baya bir bomba gibi patladı" dedi.

AW404414_12

AW404414_11

AW404414_10

AW404414_07

(İHA)

İngiltere'den TikTok'a soruşturma!İngiltere'den TikTok'a soruşturma!
Bilim insanları ortaya koydu: "Antarktika'daki buzların erimesi Dünya'nın en güçlü okyanus akıntısını yavaşlatıyor"Bilim insanları ortaya koydu: "Antarktika'daki buzların erimesi Dünya'nın en güçlü okyanus akıntısını yavaşlatıyor"
Anahtar Kelimeler:
antalya Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İBB'ye operasyon! Bilgisayara el konuldu

İBB'ye operasyon! Bilgisayara el konuldu

Meğer son maçına çıkmış! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık...

Meğer son maçına çıkmış! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık...

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

Tek silahla 5 can gitti: İstanbul'da aile katliamı

Tek silahla 5 can gitti: İstanbul'da aile katliamı

BİM'den o para cezasına itiraz geldi

BİM'den o para cezasına itiraz geldi

Trump'tan gizemli mesaj! Yarın geceyi işaret etti ve paylaştı: "Olduğu gibi anlatacağım!"

Trump'tan gizemli mesaj! Yarın geceyi işaret etti ve paylaştı: "Olduğu gibi anlatacağım!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.