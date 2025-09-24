HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da bir araç şarampole yuvarlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde trafik kazası yaşandı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Antalya'da bir araç şarampole yuvarlandı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kaza meydana geldi. Sürücü Cem Furkan Kotuk, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, demir bariyerlere çarptı. Ardından şarampole yuvarlandı.

Kaza Dikmen Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Kazanın ardından sürücü yaralandı. Demir bariyer motor kısmına saplandı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine gitti. Yaralı sürücü, araçtan kendi imkanları ile çıktı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya da bir araç şarampole yuvarlandı 1

Antalya da bir araç şarampole yuvarlandı 2

Antalya da bir araç şarampole yuvarlandı 3

Antalya da bir araç şarampole yuvarlandı 4

Antalya da bir araç şarampole yuvarlandı 5

Antalya da bir araç şarampole yuvarlandı 6

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YKS ek tercih kılavuzu 2025... ÖSYM duyurduYKS ek tercih kılavuzu 2025... ÖSYM duyurdu
Zelenski Zirve'de konuştu: "Uluslararası hukuk bizi korumuyor"Zelenski Zirve'de konuştu: "Uluslararası hukuk bizi korumuyor"

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Serik sağlık durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.