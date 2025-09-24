Antalya'da bir araç şarampole yuvarlandı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kaza meydana geldi. Sürücü Cem Furkan Kotuk, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, demir bariyerlere çarptı. Ardından şarampole yuvarlandı.

Kaza Dikmen Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Kazanın ardından sürücü yaralandı. Demir bariyer motor kısmına saplandı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine gitti. Yaralı sürücü, araçtan kendi imkanları ile çıktı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır