Antalya'da bir kişi çıktığı kayalıkta dalgaların boyu yükselince mahsur kaldı

Antalya'da balık tutmak için yüzerek çıktığı kayalıkta bir süre sonra dalgaların boyunun yükselmesiyle mahsur kalan kişi, kurtarma ekiplerini beklemeden geldiği gibi yüzerek geri döndü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Bambus Plajı'nın falezlere inilen kısmı ilginç anlara sahne oldu. Balık tutmak için falezlerden inen ve yüzerek yaklaşık 25 metre açıktaki kayalık bölgeye çıkan Yusuf Ö., dalga boyunun yükselmesiyle bulunduğu noktada mahsur kaldı.

Antalya da bir kişi çıktığı kayalıkta dalgaların boyu yükselince mahsur kaldı 1

POLİS VE İTFAİYE ÇÖZÜM OLMADI

Yusuf Ö., bulunduğu yerden kıyıya dönemeyince durumu kızına bildirdi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler Yusuf Ö.'nün bulunduğu noktaya ulaşmalarının güç olduğunu belirleyince deniz polisinden destek istedi.

Antalya da bir kişi çıktığı kayalıkta dalgaların boyu yükselince mahsur kaldı 2

DENİZ POLİSİ DALGICI EŞLİK ETTİ

Yaklaşık 45 dakika kayalıklarda mahsur kalan Yusuf Ö., eşyalarını kayalıklarda bırakıp, deniz polisleri gelmeden kısa süre önce suya atladı ve kıyıya yüzmeye başladı.

Hemen ardından zodyak botla olay yerine ulaşan deniz polisi karaya çıkmaya çalışan Yusuf Ö.'ye can simidi fırlattı. Yusuf Ö. ise can simidine tutunmak yerine kıyıya doğru yüzmeyi tercih etti.

Bu esnada bir deniz polisi suya atlayıp, Yusuf Ö.'ye eşlik etti. Deniz polisi eşliğinde karaya çıkan Yusuf Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ardından Yusuf Ö. olay yerinden uzaklaştı.

(İHA)
