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  4. Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu! Cezaevinden izin alıp çıkmış...

Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu! Cezaevinden izin alıp çıkmış...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.03.2025 13:45
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Antalya'da vatandaşlar boş arazide Nermin Küçükzeybek'e ait cesedi bulurken, durumu bölgede çalışma yapan polis ekibine bildirdi.

Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu! Cezaevinden izin alıp çıkmış...

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859 Sokak üzerinde yer alan boş arazide meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan kadını gören mahalleli, sokakta başka bir konuyu araştıran Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini durdurarak boş arazide hareketsiz yatan bir kadın olduğunu bildirdi. Ekipler, olay yerine gittiğinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Durum diğer birimlere de haber verilirken olay yerine savcı çağrıldı. Ekipler, detaylı inceleme yaptığı esnada ölen kişinin Nermin Küçükzeybek olduğunu belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükzeybek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bu esnada durumu haber alarak olay yerine gelen Nermin Küçükzeybek'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Küçükzeybek'in vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ve darp yarası görülmedi. Nermin Küçükzeybek'in cezaevinden iznli çıktığı belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(DHA)

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antalya cezaevi arazi
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